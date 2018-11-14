Премьер-министр Великобритании позвонила Дональду Трампу для
того, чтобы поздравить его с победой республиканцев на промежуточных выборах, а
нарвалась на хамство и грубость. Президент США отчитал Терезу Мэй за ее позицию
по Ирану.
Премьер-министр Великобритании позвонила Дональду Трампу для
того, чтобы поздравить его с победой республиканцев на промежуточных выборах, а
нарвалась на хамство и грубость. Президент США отчитал Терезу Мэй за ее позицию
по Ирану.
Подробности телефонного разговора узнали журналисты газеты
Washington Post. По их данным, во время полета Трампа в Париж Мэй позвонила на
борт президентского самолета, чтобы поздравить президента с результатами на
промежуточных выборах.
В ответ Дональд Трамп обрушился на британского премьера с
критикой за недостаточные, по его мнению, усилия Лондона по сдерживанию Ирана.
Напомним Терезе Мэй о Brexit, он пожаловался на торговые договоры с
европейскими странами, которые считает несправедливыми.
Мэй раньше уже приходилось сталкиваться с грубым отношением
Трампа, но в этот раз ее советники были потрясены особенно скверным настроением
американского лидера. Оказывается, Трамп был не в духе на протяжении всего
визита в Париж, пишет американская газета.
Под горячую руку попал и президент Франции Эммануэль Макрон:
недовольство Трампа вызвали высокие ввозные пошлины, затрудняющие продажу
американского вина во Франции. Кроме того, президент США в очередной раз
раскритиковал идею Макрона о создании общеевропейской армии, а также упомянул о
низких рейтингах французского президента.
Не исключено, что настроение Трампу испортил многотысячный
митинг протеста в Париже, участники которого были настроены против визита американского
лидера.