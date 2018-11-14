Премьер-министр Великобритании позвонила Дональду Трампу для того, чтобы поздравить его с победой республиканцев на промежуточных выборах, а нарвалась на хамство и грубость. Президент США отчитал Терезу Мэй за ее позицию по Ирану.

Премьер-министр Великобритании позвонила Дональду Трампу длятого, чтобы поздравить его с победой республиканцев на промежуточных выборах, анарвалась на хамство и грубость. Президент США отчитал Терезу Мэй за ее позициюпо Ирану.Подробности телефонного разговора узнали журналисты газетыWashington Post. По их данным, во время полета Трампа в Париж Мэй позвонила наборт президентского самолета, чтобы поздравить президента с результатами напромежуточных выборах.В ответ Дональд Трамп обрушился на британского премьера скритикой за недостаточные, по его мнению, усилия Лондона по сдерживанию Ирана.Напомним Терезе Мэй о Brexit, он пожаловался на торговые договоры севропейскими странами, которые считает несправедливыми.Мэй раньше уже приходилось сталкиваться с грубым отношениемТрампа, но в этот раз ее советники были потрясены особенно скверным настроениемамериканского лидера. Оказывается, Трамп был не в духе на протяжении всеговизита в Париж, пишет американская газета.Под горячую руку попал и президент Франции Эммануэль Макрон:недовольство Трампа вызвали высокие ввозные пошлины, затрудняющие продажуамериканского вина во Франции. Кроме того, президент США в очередной разраскритиковал идею Макрона о создании общеевропейской армии, а также упомянул онизких рейтингах французского президента.Не исключено, что настроение Трампу испортил многотысячныймитинг протеста в Париже, участники которого были настроены против визита американскоголидера.