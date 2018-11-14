Слухи о том, что Ирина Шейк после родов потеряла форму, развеялись как дым. Супермодель приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав идеальную фигуру.

Слухи о том, что Ирина Шейк после родов потеряла форму,развеялись как дым. Супермодель приняла участие в откровенной фотосессии,продемонстрировав идеальную фигуру.Столь откровенный фотографии Ирины Шейк появились впервыепосле того, как в марте прошлого года она стала мамой. Такой долгий перерывпородил слухи о том, что тело супермодели после родов уже не то, что прежде.Однако нынешняя фотосессия все сомнения поклонниковразвеяла. Съемку устроил глянцевый журнал VMagazine, кроме Ирины в проектеучаствовали еще шесть известных моделей. В их числе такие звезды подиума, какБарбара Палвин, Джоан Смоллс и Винни Харлоу, которая произвела фурор напоследнем шоу Victoria's Secret. Фотограф сессии – известная Кэрин Бэкофф.Шейк продемонстрировала прекрасную физическую форму. Супермодельроссийского происхождения надела черное бикини и позировала в сексуальных позах.Поклонники могли убедиться, что фигура у Ирины так же идеальна, как и раньше, пишет Life.ru.Ирина Шейк замужем за знаменитым голливудским актером БрэдлиКупером. Родившуюся в прошлом году девочку назвали Лея де Сьен. Знаменитый отецне так давно поразил журналистов признанием, что в числе его любимых песен -"Антошка", "Учат в школе" и "Фиксипелки". Купер признался, что исполняетэти композиции вместе с русской женой своей малышке.Напомним, недавно супермодель посетила прием в Букингемском дворце. Ирина Шейк поразила присутствующих элегантным нарядом. Модель выглядела великолепно в белом с голубым отливом платье, которое было украшено стразами, бисером и пайетками. Ирина отдала предпочтение естественному макияжу и скромной прическе.