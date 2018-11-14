Слухи о том, что Ирина Шейк после родов потеряла форму,
развеялись как дым. Супермодель приняла участие в откровенной фотосессии,
продемонстрировав идеальную фигуру.
Слухи о том, что Ирина Шейк после родов потеряла форму,
развеялись как дым. Супермодель приняла участие в откровенной фотосессии,
продемонстрировав идеальную фигуру.
Столь откровенный фотографии Ирины Шейк появились впервые
после того, как в марте прошлого года она стала мамой. Такой долгий перерыв
породил слухи о том, что тело супермодели после родов уже не то, что прежде.
Однако нынешняя фотосессия все сомнения поклонников
развеяла. Съемку устроил глянцевый журнал VMagazine, кроме Ирины в проекте
участвовали еще шесть известных моделей. В их числе такие звезды подиума, как
Барбара Палвин, Джоан Смоллс и Винни Харлоу, которая произвела фурор на
последнем шоу Victoria's Secret. Фотограф сессии – известная Кэрин Бэкофф.
Шейк продемонстрировала прекрасную физическую форму. Супермодель
российского происхождения надела черное бикини и позировала в сексуальных позах.
Поклонники могли убедиться, что фигура у Ирины так же идеальна, как и раньше, пишет Life.ru.
Ирина Шейк замужем за знаменитым голливудским актером Брэдли
Купером. Родившуюся в прошлом году девочку назвали Лея де Сьен. Знаменитый отец
не так давно поразил журналистов признанием, что в числе его любимых песен -
"Антошка", "Учат в школе" и "Фиксипелки". Купер признался, что исполняет
эти композиции вместе с русской женой своей малышке.
Напомним, недавно супермодель посетила прием в Букингемском дворце. Ирина Шейк поразила присутствующих элегантным нарядом. Модель выглядела великолепно в белом с голубым отливом платье, которое было украшено стразами, бисером и пайетками. Ирина отдала предпочтение естественному макияжу и скромной прическе.