В Лондоне завершился матч второго тура итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в группе Ллейтона Хьюитта. Роджер Федерер встречался с представителем Австрии Домиником Тимом. Швейцарец взял верх в двух партиях со счетом 6:2, 6:3.

В Лондоне завершился матч второго тура итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в группе Ллейтона Хьюитта. Роджер Федерер встречался с представителем Австрии Домиником Тимом. Швейцарец взял верх в двух партиях со счетом 6:2, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. Эта победа стала первой на турнире для Федерера. Ранее он уступил японцу Кеи Нискори.Следующую встречу третья ракета мира проведет с Кевином Андерсеном из ЮАР, который пока не знает поражений на турнире. Их очный поединок состоится 15 ноября.