Скандал, разгоревшийся после выходки актера Михаила Ефремова на Украине, успел совершить новый, неожиданный поворот. Теперь в обществе обсуждается вопрос о нужности званий Заслуженный и Народный артисты России.

Скандал, разгоревшийся после выходки актера Михаила Ефремова на Украине, успел совершить новый, неожиданный поворот. Теперь в обществе обсуждается вопрос о нужности званий Заслуженный и Народный артисты России.В своей авторской колонке на сайте телеканала "РЕН ТВ" писатель Дмитрий Ледовский прокомментировал слова члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, в разговоре с "Дни.ру" предложившего лишить актера Михаила Ефремова звания "Заслуженный артист России". Он отметил, что многие деятели культуры перестали ценить этот знак отличия и используют его исключительно для получения наживы, не чувствуя никакой связи ни с страной, ни с ее населением."Я предлагаю (это, конечно, личное мнение) с 1 января 2020 или 2021 года, дабы не обидеть уже заявленных номинантов, вообще прекратить выдачу званий "народный" и "заслуженный", – заметил Дмитрий Ледовский. "Здесь высвечивается идея всероссийского референдума, учет всех тонкостей творческой атмосферы в стране, мнение корифеев искусства, критиков, политиков и… зрителей!! А новые звезды кино, сцены, эстрады, цирка пока пусть завоевывают любовь народа без оглядки на возможные звания, которыми можно потом спекулировать и швыряться, как делают русофобы, истерики и предатели", – добавил он.Сам Вадим Манукян, который и породил широкое обсуждение этого вопроса, рассказал "Дни.ру", что инициативу писателя поддерживает. "Нужен будет для этого референдум или это пройдет в иной форме отказа, уже не столь важно", – подчеркнул он.Куда важнее обозначить принципиальную возможность государства и общества влиять на эти процессы. "Ведь действительно, если некоторые "народные" и "заслуженные" по сути перестают быть единым целым со своей страной, покидают ее или начинают в своих выступлениях внутри страны и за рубежом использовать откровенно издевательскую риторику по отношению к собственному государству, то это уже повод для того, чтобы задуматься о будущем званий", – уверен Вадим Манукян."Сейчас уже стало очевидно, что государство не готово вырабатывать механизм лишения званий, но реагировать на то, что происходит все равно нужно. Если появилось уже немало артистов, которые не дорожат своим званием, готовы сами его отдать, вероятно оно сейчас действительно утратило свою актуальность и это действительно уже скорее пережиток прошлого", – уверен эксперт."Народными, артисты становятся не по званию, а по народной любви. Значит по сути нам нужно воспользоваться примером Европы и США, где никто никаких званий не вручает. Главными званиями для артистов там являются престижные кинематографические, музыкальные и театральные награды. Вот то, нужно сегодня популяризировать и развивать", – заключил он.