Украинская певица Ольга Полякова случайно показала грудь во время украинского телешоу Лига смеха. Видео было опубликовано на канале проекта на Youtube.

Украинская певица Ольга Полякова случайно показала грудь во время украинского телешоу "Лига смеха". Видео было опубликовано на канале проекта на Youtube.Артистка выступала с молдавской командой "Стояновка", когда во время одной из юмористических сцен с нее сползло платье, и публика увидела полупрозрачное белье. Спустя некоторое перед зрителями вновь возникла бесстыдная сцена: один из участников коллектива поцеловал Полякову.Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого видеоролика. Большинство комментаторов признаются, что все их внимание захватил бюст певицы: "Для большего количества просмотров надо было подписать "грудь Поляковой"﻿, "Кто тоже пялился на грудь Поляковой?", "Я видела грудь Поляковой!", "Полякова отжигает!". Один из пользователей специально указал точное время этого эпизода.Были среди них и те, кто не увидел в этой сцене ничего постыдного. "Одна я пропустила, когда Полякова светила грудью? Знаете, наверное, каждый видит то, что хочет видеть. У кого что болит, как говорится. Лично я увидела смешное выступление Стояновки", "Я один этого не заметил, потому что смотрел им в лица?".Ранее бывшая участница украинской поп-группы NikitA Анастасия Кумейко разместила в Сети откровенную фотографию, где она позирует обнаженной в кабинете косметолога. Так она решила привлечь своих подписчиков и рассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишних килограммов.Однако поклонники певицы обратили внимание не на аппарат, а на ее хорошие формы: "На аппарат, в середине левого угла фото, по-моему, никто даже и не смотрел", "Идеальное тело!", "Я, например, на попу обратил внимание", "Я вообще не вижу аппарат. Глаза заслепило", "Спинка!", "Орешек с нотками персика".