Герцогиня Кембриджская отдала дань уважения покойной матери своего мужа, принцессе Диане, во время фотосессии, организованной в честь дня рождения принца Чарльза. Кейт Миддлтон примерила платье, которое оказалось очень похожим на один из нарядов леди Ди.

Герцогиня Кембриджская отдала дань уважения покойной матери своего мужа, принцессе Диане, во время фотосессии, организованной в честь дня рождения принца Чарльза. Кейт Миддлтон примерила платье, которое оказалось очень похожим на один из нарядов леди Ди.На праздничной фотографии представлены главные члены королевской семьи. Принц Чарльз, его супруга Камилла и принцесса Шарлотта сидят на скамейке, на коленях у наследника британского престола – принц Джордж. Гарри и Уильям вместе с женами стоят за ними. Герцогиня Кембриджская держит на руках маленького принца Луи.Для снимка Кейт Миддлтон надела темно-синее платье в горошек с белым воротничком. Многие поклонники королевской семьи обратили внимание, что ее наряд очень похож на платье, которое носила принцесса Диана. Они даже нашли доказательство – старую фотографию, где первая жена принца Чарльза разговаривает в комнате с личным секретарем Анной Беквит-Смит. Принцесса тогда тоже была в синем платье в горошек.Это уже не первый пример того, как стиль принцессы Дианы стал вдохновением для герцогини Кембриджской. Когда она покидала больницу в апреле этого года после рождения принца Луи, надела красное платье с кружевным воротником. Она повторила образ принцессы Дианы, которая тоже выбрала красный наряд, когда впервые вышла на публику с принцем Гарри в 1984 году. А недавно герцогиня Кембриджская надела любимую тиару леди Ди на торжественный банкет с королем Нидерландов Виллемом-Александром.Ранее один из королевских корреспондентов рассказал, что дети принца Чарльза всегда внимательно следят за информацией, которую о них публикуют. Отношение к прессе у них довольно формальное, его можно описать фразой "Спасибо Вам. Следующий". Принц Уильям и Кейт Миддлтон иногда специально портят снимки папарацци – они намеренно не смотрят в одну точку, когда их фотографируют.