Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером английского футбольного клуба Фулхэм. На посту наставника дачников известный итальянец сменил сербского тренера Славишу Йокановича, который был уволен ранее.

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером английского футбольного клуба "Фулхэм". На посту наставника "дачников" известный итальянец сменил сербского тренера Славишу Йокановича, который был уволен ранее.Руководство клуба из Лондона выразило недовольство демонстрируемыми командой результатами – команда замыкает турнирную таблицу, с пятью очками занимая 20-ю строчку – и приняло решение о кадровых перестановках на тренерском мостике. Сам Раньери не скрывал своих эмоций от состоявшегося назначения:"Для меня является большой честью работа в "Фулхэме" – фантастическом клубе с традициями и историей, — признается наставник, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт лондонцев. – Цель клуба не должна состоять в выживании в премьер-лиге. Мы должны быть сильным соперником и добиваться успеха".Напомним, что Раньери ранее уже работал на туманном Альбионе, когда возглавлял "Челси" и "Лестер Сити". С "лисами" он завоевал титул чемпиона Англии.