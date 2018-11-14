Голые трубы отопления, сломанные окна в подъездах, мусор в подвале и разрушающаяся отмостка дома. Это далеко неполный список проблем, на которые жалуются жители пятиэтажки на Сущёвской во Владимире.

"Голые" трубы отопления, сломанные окна в подъездах, мусор в подвале и разрушающаяся отмостка дома. Это далеко неполный список проблем, на которые жалуются жители "пятиэтажки" на Сущёвской во Владимире.Похожая ситуация и в доме №46 на улице Чайковского.Нарекания у людей к их управляющей компании. По их словам, многие проблемы в домах не решаются годами, а если и выполняются, то "со скрипом", после долгих устных и письменных обращений.В управкомпании ссылаются на нехватку средств. За помощью жители обратились к общественникам, те провели проверку и тоже выявили нарушения в содержании домов.