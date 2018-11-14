Собственник большого поля не проводил сельскохозяйственные работы, а использовал эту землю как склад

Собственник большого поля не проводил сельскохозяйственные работы, а использовал эту землю как складВ региональный Россельхознадзор в октябре этого года пришло решение Ковровского городского суда. Там прописано, что хозяин земли сельскохозяйственного назначения площадью более 9300 квадратных метров обязан восстановить плодородный слой почвы.Оказалось, что собственник большого поля не проводил сельскохозяйственные работы, а использовал эту землю как склад. Он хранил там песок, глину и строительный мусор.Это считается нарушением требований земельного законодательства. Собственник не выполнял обязательные мероприятия по улучшению, защите сельскохозяйственных земель от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.Суд решил, что хозяин земли должен произвести очистку участка сельскохозяйственного назначения от строительного мусора.