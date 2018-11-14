Мошенница смогла похитить более 900 тысяч рублей

Мошенница смогла похитить более 900 тысяч рублейВ Коврове 35-летнюю местную жительницу обвиняют в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Об этом сообщает региональная прокуратура.Женщина, представляясь сотрудником ГИБДД, предлагала малознакомым людям помочь с оформлением водительских прав. За это она брала у них деньги.Затем злоумышленница просила у тех же граждан в долг, а для убедительности оформляла им расписки. Некоторых потерпевших она даже вынудила оформить кредиты.Мошенница смогла похитить более 900 тысяч рублей. Жертвами её преступных махинаций стали 6 человек.Женщина признала свою вину. Дело рассмотрят в Ковровском городском суде.