Причиной возгорания стала неосторожность при курении

Причиной возгорания стала неосторожность при куренииВ Коврове загорелась квартира одной из многоэтажек. Сообщение о пожаре на улице Волго-Донской на пульт диспетчера МЧС поступило днем 13 ноября. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на первом этаже шёл дым.Пожарные Роман Кузьмин, Павел Беляков и Тимофей Малов попали в квартиру через окно. В задымлённой комнате на кровати они увидели мужчину, под ним тлел диван и постельное белье. Спасатели через окно вынесли мужчину на улицу. Горение ликвидировали на площади 2-х квадратных метров.Даже такой площади, затронутой огнём, могла произойти трагедия. К счастью, благодаря ковровским пожарным, всё завершилось благополучно.В результате пожара пострадала внутренняя отделка комнаты. Причиной пожара стала неосторожность при курении.