Вокалист американской рок-группы Foo Fighters и экс-барабанщик Nirvana Дейв Грол устроил барбекю для работников 88-й пожарной станции в калифорнийском городе Калабасас. В настоящий момент в штате, где живет музыкант, бушуют сильные лесные пожары.

Вокалист американской рок-группы Foo Fighters и экс-барабанщик Nirvana Дейв Грол устроил барбекю для работников 88-й пожарной станции в калифорнийском городе Калабасас. В настоящий момент в штате, где живет музыкант, бушуют сильные лесные пожары, сообщает AP.Фотографию с Гролом пожарные опубликовали в своем "Инстаграме".View this post on InstagramIt was awesome to get a visit tonight from Dave Grohl of the @foofighters . He also treated us to some of his own @backbeatbbq . Thanks Dave! It was excellent! . . #hillfire #malibu #hiddenhills #simivalley #lacofd @abc7la #firefamily #nfl #losangelesrams #thousandoaks #simivalley #newburypark #oakpark #evacuation #losangelescounty #lacofd #losangelescountyfiredepartment #firestation68 #abc7eyewitness #calabasas #woolseyfire #fireman #firefighter #lafd #firestation #foofighters #davegrohlA post shared by Fire Station 68 (@firestation68) on Nov 12, 2018 at 7:52pm PSTГрол не впервые готовит для своих друзей и поклонников. Осенью он проработал на полставки в ресторане Beached Pig, которым владеет друг артиста.Также сообщалось, что музыкант подарил гитару незнакомому школьнику, который пришел на его концерт.