В Иркутской области к семье, прогуливающей малыша, пристала молодая сорока. Любопытная птица какое-то время сопровождала людей, а затем внимательным образом изучила работу колес, обошла кругом детскую коляску и даже запрыгнула на нее.

В Братске к семье, прогуливающей малыша, пристала молодая сорока. Любопытная птица какое-то время сопровождала людей, а затем внимательным образом изучила работу колес, обошла кругом детскую коляску и даже запрыгнула на нее.Мама ребенка опубликовала в социальной сети видео с птицей и рассказала про нее: "Наша новая подружка ведёт себя бесцеремонно. Она активно интересуется содержимым багажника и тем, кого возят в коляске. Гуляет с нами минут 10, потом улетает, а через некоторое время возвращается. Ещё любит ждать посетителей у магазина — вдруг чего перепадёт. С удовольствием принимает угощения. Поэтому и выглядит, как упитанный голубь с длинным хвостом."Следует отметить, что для орнитологов подобное поведение для сороки не является чем-то исключительным и демонстрирует любопытство и высокий интеллект, присущий птицам из отряда врановых. Так, некоторые скворцы являются прекрасными подражателями и могут научиться говорить отдельные слова. А вороны любознательны, любят риск и даже обладают своеобразным чувством юмора — к примеру, многие из них обожают клюнуть кота в хвост и быстро отлететь в сторону.