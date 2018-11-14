Оригинальное поздравление отцу в день его рождения опубликовала модель Анастасия Решетова. Подруга рэпера Тимати (Тимура Юнусова) разместила в соцсети свою детскую фотографию.

Оригинальное поздравление отцу в день его рожденияопубликовала модель Анастасия Решетова. Подруга рэпера Тимати (Тимура Юнусова)разместила в соцсети свою детскую фотографию.На снимке Анастасия сидит на коленях у папы, Григория Решетова,вместе с младшей сестрой Валентиной. Подписчики сразу отметили семейноесходство, а внешность маленькой Насти привела их в восторг.Многие поклонники признались: они были уверены, что губы уАнастасии "сделанные". Однако теперь, после публикации снимка,подписчики убедились, что лицо у модели натуральное. "Вот пусть теперьскажут что вся сделанная и тд. Я, признаюсь, и сама так думала, но малышка вычудесная", – пишут фолловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред). "У вас у маленькой даже такие большие губки", "Губы у васс детства были", – соглашаются другие комментаторы.Решетова отметила, что снимок был сделан в начале 2000-хгодов. "Начало 2000-х) С днем рождения, Папочка наш", – подписала фотографию Анастасия.Многие поклонники признались, что ничего не слышали о сестре моделиВалентине. Анастасия пояснила, что ее сестра – не публичный человек, не любитбыть на виду и запрещает Решетовой выкладывать свои снимки.Анастасия родилась в семье кандидата юридических и исторических наук Григория Решетова. В прошлом военный, оставивший службу в звании полковника, после развода с супругой взял на себя воспитание дочерей. Ранее подруга Тимати рассказывала, что росла в строгости. Их с Валентиной не баловали: ежедневно дети вставали в 6 утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, а затем отправлялись в школу. Анастасия благодарна отцу за характер, который он воспитал в ней и называет себя "папиной дочкой", пишет "ВокругТВ".