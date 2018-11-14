Оригинальное поздравление отцу в день его рождения
опубликовала модель Анастасия Решетова. Подруга рэпера Тимати (Тимура Юнусова)
разместила в соцсети свою детскую фотографию.
Оригинальное поздравление отцу в день его рождения
опубликовала модель Анастасия Решетова. Подруга рэпера Тимати (Тимура Юнусова)
разместила в соцсети свою детскую фотографию.
На снимке Анастасия сидит на коленях у папы, Григория Решетова,
вместе с младшей сестрой Валентиной. Подписчики сразу отметили семейное
сходство, а внешность маленькой Насти привела их в восторг.
Многие поклонники признались: они были уверены, что губы у
Анастасии "сделанные". Однако теперь, после публикации снимка,
подписчики убедились, что лицо у модели натуральное. "Вот пусть теперь
скажут что вся сделанная и тд. Я, признаюсь, и сама так думала, но малышка вы
чудесная", – пишут фолловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред). "У вас у маленькой даже такие большие губки", "Губы у вас
с детства были", – соглашаются другие комментаторы.
Решетова отметила, что снимок был сделан в начале 2000-х
годов. "Начало 2000-х) С днем рождения, Папочка наш", – подписала фотографию Анастасия.
Многие поклонники признались, что ничего не слышали о сестре модели
Валентине. Анастасия пояснила, что ее сестра – не публичный человек, не любит
быть на виду и запрещает Решетовой выкладывать свои снимки.
Анастасия родилась в семье кандидата юридических и исторических наук Григория Решетова. В прошлом военный, оставивший службу в звании полковника, после развода с супругой взял на себя воспитание дочерей. Ранее подруга Тимати рассказывала, что росла в строгости. Их с Валентиной не баловали: ежедневно дети вставали в 6 утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, а затем отправлялись в школу. Анастасия благодарна отцу за характер, который он воспитал в ней и называет себя "папиной дочкой", пишет "ВокругТВ".