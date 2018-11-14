Алексей Купин разрыдался перед телекамерами. Участника Дома-2 довела до истерики невеста – Майя Донцова сократила список приглашенных на свадьбу.

Алексей Купин разрыдался перед телекамерами. Участника"Дома-2" довела до истерики невеста – Майя Донцова сократила списокприглашенных на свадьбу.Свадьбу звезды телепроекта "Дом-2" намеренысыграть еще до конца этого года, на Сейшелах. Однако по поводу состава участниковцеремонии бракосочетания у влюбленных возникли разногласия – причем оченьсерьезные.Леша Купин считает всех участников телестройки своей большойсемьей – и, соответственно, желает видеть их на своей свадьбе. Однако невеста,Майя Донцова, с таким подходом не согласна. По ее мнению, чести присутствоватьна церемонии достойны лишь избранные – о чем она и поставила в известностьжениха.На брутального Лешу, выслушавшего ультиматум на лобномместе, было жалко смотреть. Слова "Ты подставляешь меня при всех"Алексей еле выговорил сквозь рыдания. Его поддержала ведущая Ольга Бузова."Перед свадьбой ты всем показываешь, что тебе наплевать на его мнение.Обижаешь своего молодого человека, тех людей, которые могут оказаться на вашейсвадьбе", – отчитала Майю Ольга.Алексей разместил на официальной страничкереалити-шоу "Дом-2" пост, в котором объявил о переносе даты свадьбы. Онасостоится через месяц, 19 декабря. Как сообщил Купин, решение перенести свадьбуони приняли, посоветовавшись с ведущими. Будущие молодожены согласны с мнением руководства проекта о том, что торжество лучше устраивать после конкурса "Человекгода 2018". Алексей по-прежнему надеется, что емуудастся выиграть недвижимость на конкурсе – и преподнести подарок невесте.Однако Майя, судя по всему, такому повороту не рада. Пословам Донцовой, ей очень хочется улыбаться каждый день так, как это она делаетна свежей фотографии. Однако сейчас ее моральное состояние – "в ауте".