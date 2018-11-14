Алексей Купин разрыдался перед телекамерами. Участника
Дома-2 довела до истерики невеста – Майя Донцова сократила список
приглашенных на свадьбу.
Алексей Купин разрыдался перед телекамерами. Участника
"Дома-2" довела до истерики невеста – Майя Донцова сократила список
приглашенных на свадьбу.
Свадьбу звезды телепроекта "Дом-2" намерены
сыграть еще до конца этого года, на Сейшелах. Однако по поводу состава участников
церемонии бракосочетания у влюбленных возникли разногласия – причем очень
серьезные.
Леша Купин считает всех участников телестройки своей большой
семьей – и, соответственно, желает видеть их на своей свадьбе. Однако невеста,
Майя Донцова, с таким подходом не согласна. По ее мнению, чести присутствовать
на церемонии достойны лишь избранные – о чем она и поставила в известность
жениха.
На брутального Лешу, выслушавшего ультиматум на лобном
месте, было жалко смотреть. Слова "Ты подставляешь меня при всех"
Алексей еле выговорил сквозь рыдания. Его поддержала ведущая Ольга Бузова.
"Перед свадьбой ты всем показываешь, что тебе наплевать на его мнение.
Обижаешь своего молодого человека, тех людей, которые могут оказаться на вашей
свадьбе", – отчитала Майю Ольга.
Алексей разместил на официальной страничке
реалити-шоу "Дом-2" пост, в котором объявил о переносе даты свадьбы. Она
состоится через месяц, 19 декабря. Как сообщил Купин, решение перенести свадьбу
они приняли, посоветовавшись с ведущими. Будущие молодожены согласны с мнением руководства проекта о том, что торжество лучше устраивать после конкурса "Человек
года 2018". Алексей по-прежнему надеется, что ему
удастся выиграть недвижимость на конкурсе – и преподнести подарок невесте.
Однако Майя, судя по всему, такому повороту не рада. По
словам Донцовой, ей очень хочется улыбаться каждый день так, как это она делает
на свежей фотографии. Однако сейчас ее моральное состояние – "в ауте".