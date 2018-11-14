Континентальная хоккейная лига назвала стартовые составы на Матч всех звезд. Команды определялись путем голосования болельщиков, которое проходило с первого по 14-е ноября. На первом этапе в каждый коллектив определялись по четыре хоккеиста.

Континентальная хоккейная лига назвала стартовые составы на Матч всех звезд. Команды определялись путем голосования болельщиков, которое проходило с первого по 14-е ноября. На первом этапе в каждый коллектив определялись по четыре хоккеиста.Как сообщает официальный сайт КХЛ, в дивизион Боброва вошли Мэтью Майоне и Линус Винделль (оба — "Динамо", Рига), Патрик Херсли и Никита Гусев (оба — СКА).В дивизион Тарасова были включены Никита Нестеров и Кирилл Капризов (оба — ЦСКА), а также Якуб Накладал с Андреем Локотионов (оба – "Локомотив").Дивизион Харламова пополнился Полом Постмой из "Ак Барса", Сергеем Мозякиным из "Магнитки", а также двумя игроками "Автомобилиста" – Никитой Трямкиным и Найджелом Доусом.И наконец, в дивизион Чернышева вошли Даррен Диц ("Барыс"), Филип Ларсен ("Салават "Юлаев") и тандем из "Авангарда" – Сергей Широков и Илья Михеев.Напомним, что позже хоккеистов для команды Матча всех звезд выберут журналисты и спортивный департамент КХЛ. Всего в командах сыграют 44 хоккеиста. Их имена будут объявлены 19 декабря, а сам матч пройдет 19 января.