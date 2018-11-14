На угрозы США помешать строительству газопровода Северный поток-2 отреагировал глава Газпрома Алексей Миллер. Он уверен, что трубопровод будет достроен и введен в работу. 200 километров уже построили, пояснил он. И остальное достроим, добавил Миллер.

На угрозы США помешать строительству газопровода "Северный поток-2" отреагировал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он уверен, что трубопровод будет достроен и введен в работу. 200 километров уже построили, пояснил он. И остальное достроим, добавил Миллер.Ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что газопровод по дну Балтийского моря от российского побережья до берегов Германии делает Европу, а значит и США, уязвимыми. Ранее президент России отметил, что его коллега из США Дональд Трамп отстаивает интересы американских компаний, поставляющих в Западную Европу более дорогой сжиженный природный газ, напоминает РИА Новости.Мощность второй ветки строящегося газопровода "Северный поток" – 55 миллиардов кубометров газа. По дну Балтийского моря уже проходит одна линия, по которой российский газ идет в Европу.Этот газопровод стал конкурентом для газотранспортной системы Украины, через которую в Европу поступало не менее 18 миллиардов кубометров газа. Сейчас поставки российского газа через Украину в Европу сокращаются – экономически они обходятся дороже. США настаивают на сохранении российского транзита через украинскую территорию.С сохранением транзита российского газа через Украину согласна и канцлер Германии Ангела Меркель. Но она подчеркивает, что Берлин рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий.Москва также считает газопровод по дну Балтики абсолютно коммерческим и конкурентным, При этом Россия подчеркивает, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.