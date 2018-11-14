Анна Михалкова ненавидит комедии. Самое трудное – насмешить людей, уверена актриса. Тем не менее, артистка с успехом исполнила главную роль в новом фильме режиссера Анны Пармас.

Анна Михалкова ненавидит комедии. Самое трудное – насмешитьлюдей, уверена актриса. Тем не менее, артистка с успехом исполнила главную рольв новом фильме режиссера Анны Пармас.Рабочее название картины – "Просто светят звезды".По мнению Михалковой, исполнившей в фильме главную роль, смех – лучшая терапия.Актриса отметила, что режиссеру удалось сформулировать то, чего боятся всеженщины: одной остаться не страшно.Михалкова в комедии играет врача-гинеколога Машу, от которойуходит муж. Героиня начинает отчаянную борьбу за своего неверного супруга. Вбитве с 20-летней красоткой она готова использовать весь свой арсенал, включаяпотусторонние силы.Поэтическое название фильма придумала режиссер Анна Пармас.Она известна зрителю, в частности, по клипам группы "Ленинград" -"Лабутены", "В Питере – пить", "Экстаз". Икартина названа по строчке одной из песен Сергея Шнурова – "Просто светятзвезды". Лидер "Ленинграда" в фильме выступил в качествекомпозитора.У исполнительницы роли Маши Анны Михалковой счастливый бракс предпринимателем Артуром Баковым. У них подрастают трое детей. Тем не менее,она признается, что прекрасно знает, каково это – пережить расставание слюбимым человеком и остаться одной. В частности, на примере своей сестры НадиМихалковой, которая после 7 лет замужества развелась с Резо Гигинеишвили, пишетиздание "".Напомним, поклонники недавно обеспокоились здоровьем Анны.Вид резко похудевшей актрисы вызвал волну слухов о серьезной болезни артистки. Народпредположил худшее: мол, молодая женщина борется с раком. Однако, к счастью, подозренияне подтвердились. Михалкова полна сил и отдается работе – просто сбросилалишние килограммы.