Анна Михалкова ненавидит комедии. Самое трудное – насмешить
людей, уверена актриса. Тем не менее, артистка с успехом исполнила главную роль
в новом фильме режиссера Анны Пармас.
Анна Михалкова ненавидит комедии. Самое трудное – насмешить
людей, уверена актриса. Тем не менее, артистка с успехом исполнила главную роль
в новом фильме режиссера Анны Пармас.
Рабочее название картины – "Просто светят звезды".
По мнению Михалковой, исполнившей в фильме главную роль, смех – лучшая терапия.
Актриса отметила, что режиссеру удалось сформулировать то, чего боятся все
женщины: одной остаться не страшно.
Михалкова в комедии играет врача-гинеколога Машу, от которой
уходит муж. Героиня начинает отчаянную борьбу за своего неверного супруга. В
битве с 20-летней красоткой она готова использовать весь свой арсенал, включая
потусторонние силы.
Поэтическое название фильма придумала режиссер Анна Пармас.
Она известна зрителю, в частности, по клипам группы "Ленинград" -
"Лабутены", "В Питере – пить", "Экстаз". И
картина названа по строчке одной из песен Сергея Шнурова – "Просто светят
звезды". Лидер "Ленинграда" в фильме выступил в качестве
композитора.
У исполнительницы роли Маши Анны Михалковой счастливый брак
с предпринимателем Артуром Баковым. У них подрастают трое детей. Тем не менее,
она признается, что прекрасно знает, каково это – пережить расставание с
любимым человеком и остаться одной. В частности, на примере своей сестры Нади
Михалковой, которая после 7 лет замужества развелась с Резо Гигинеишвили, пишет
издание "".
Напомним, поклонники недавно обеспокоились здоровьем Анны.
Вид резко похудевшей актрисы вызвал волну слухов о серьезной болезни артистки. Народ
предположил худшее: мол, молодая женщина борется с раком. Однако, к счастью, подозрения
не подтвердились. Михалкова полна сил и отдается работе – просто сбросила
лишние килограммы.