Вместо субтропиков Шанхая бодрящие минус 17 в Иркутске. Более двухсот пассажиров экстренно приземлившегося в столице Восточной Сибири Боинга компании Air France снова не смогли вылететь в Китай. Морозные каникулы многочисленный французский десант проводит в гостиницах и барах города.

Вместо субтропиков Шанхая бодрящие минус 17 в Иркутске. Более двухсот пассажиров экстренно приземлившегося в столице Восточной Сибири "Боинга" компании Air France снова не смогли вылететь в Китай. Морозные каникулы многочисленный французский десант проводит в гостиницах и барах города, а представители всемирно известного дома моды Louis Vuitton не переодеваются уже третьи сутки: из-за отсутствия российских виз они не могут получить свой багаж.Большинство из них легко одеты в расчете на теплую погоду, а в Иркутске, о котором они никогда даже не слышали, это как раз первые по-настоящему морозные дни. Совсем не парижская осень и не плюсовая температура Шанхая."Я много путешествую, но это самый длительный перелет в моей жизни. Четыре дня из Парижа в Шанхай! Это мой рекорд! Кстати, это моя единственная куртка! На юге Франции плюс 15 — плюс 16 градусов. В Шанхае почти такая же погода, как во Франции. А здесь очень холодно", — отмечает Фредерик Шарли.На территории иркутского аэропорта уже два самолета французской авиакомпании. Первый еще в воскресенье, 11 ноября, не смог доставить иностранных пассажиров из Парижа в Шанхай — в кабине пилотов во время рейса произошло задымление, и борт был вынужден искать ближайший аэродром. Второй авиакомпания прислала на замену, и пассажиры даже успели подняться на борт.Но через несколько часов стало понятно, что придется опять остаться. У самолета неисправна гидравлика."Boeing777 вылетит из Парижа в Иркутск сегодня, во вторник 13 ноября, чтобы перевезти пассажиров в Шанхай. Коммерческие службы компании контактируют с клиентами, которые оказались вовлечены в эту историю для того, чтобы обсудить вопрос подходящей компенсации", — разъяснил представитель авиакомпании."Новый день, но все тот же город", — снимает из окна гостиницы Иркутск гостья из Парижа.Российской визы у них нет, поэтому увидеть знаменитый Байкал, например, не получилось. Да и покидать территорию отелей, где разместили гостей, они не могут.Хотя за это время многие уже изучили историю города, виды которого ежедневно публикуют в соцсетях."Все нам здесь говорят, что этот город — маленький Париж. Мы были бы очень счастливы посетить его, и мы знаем, что это город Нуреева, великого танцора. Может быть, мы вернемся на каникулы в следующий раз", — вздыхают не имеющие российской визы транзитные пассажиры.Гостиницы, где живут иностранцы, в эти дни тщательно охраняют. А персонал старается обеспечить гостей всем необходимым."Мы стараемся, — признается администратор ресторана. – У нас есть сотрудники, которые очень хорошо знают английский язык, китайский язык. Просим их, чтобы помогли, подошли, пообщались".Они коротают время за играми, выбирая традиционные байкальские сувениры. Среди тех, кто незапланированно посетил Иркутск, творческая группа, которая представляет один из самых известных французских домов моды — Louis Vuitton. И каждый из пассажиров, конечно, надеется, что сегодняшний ужин станет прощальным.Более трехсот иностранцев ночь вновь проведут в иркутских гостиницах. Все они находятся в ожидании уже третьего по счету самолета, который должен приземлиться в ближайшее время в иркутском аэропорту, и доставить пассажиров в Шанхай.