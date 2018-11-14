Отыскать уголок древней Москвы в сердце мегаполиса непросто: кажется, что современный облик столицы складывается теперь сплошь из башен. Но стоит лишь немного отойти от привычного маршрута,
<a href="http://33live.ru/novosti/14-11-2018-moskovskie-shkatulki-istorii-tajny-drevnix-palat-zlatoglavoj.html" target="_blank">Московские шкатулки истории: тайны древних палат Златоглавой</a> - Отыскать уголок древней Москвы в сердце мегаполиса непросто: кажется, что современный облик столицы складывается теперь сплошь из башен. Но стоит лишь немного отойти от привычного маршрута,
[url=http://33live.ru/novosti/14-11-2018-moskovskie-shkatulki-istorii-tajny-drevnix-palat-zlatoglavoj.html]Московские шкатулки истории: тайны древних палат Златоглавой[/url] - Отыскать уголок древней Москвы в сердце мегаполиса непросто: кажется, что современный облик столицы складывается теперь сплошь из башен. Но стоит лишь немного отойти от привычного маршрута,