Отыскать уголок древней Москвы в сердце мегаполиса непросто: кажется, что современный облик столицы складывается теперь сплошь из башен. Но стоит лишь немного отойти от привычного маршрута,

Отыскать уголок древней Москвы в сердце мегаполиса непросто: кажется, что современный облик столицы складывается теперь сплошь из башен. Но стоит лишь немного отойти от привычного маршрута, чтобы понять: свидетельства многовековой истории города можно отыскать везде.