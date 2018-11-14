Лыжники состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 и 10 километров

Лыжники состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 и 10 километровВ Финляндии проходят соревнования FIS (Международной федерации лыжного спорта), в которых участвует Иван Якимушкин из Мурома.Лыжники состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 и 10 километров.Иван Якимушкин выиграл гонку с результатом 21.39.8. Второе и третье место тоже заняли российские спортсмены Илья Семиков из Республики Коми и Максим Вылегжанин из Удмуртской Республики.