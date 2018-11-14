В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации личный состав ГУ МВД России по г. Москве удостоен Почетной грамоты Московской городской Думы...

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялось церемония награждения сотрудников столичной полиции государственными и ведомственными наградами.В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел по городу Москве генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, руководители и представители иных ведомств.Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм вручил ряду сотрудников Благодарственные письма полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.Всего в ходе мероприятия более 30 сотрудников органов внутренних дел столицы получили государственные награды, ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности различного уровня.В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации личный состав Главного управления МВД России по г. Москве за заслуги перед городским сообществом удостоен Почетной грамоты Московской городской Думы. По решению начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Почетную грамоту, полученную личным составом, передали на хранение в Музей Главного управления МВД России по г. Москве.«Московская полиция - ключевое звено правоохранительной системы столицы. На вас держится правопорядок и безопасность граждан. Хочу поблагодарить вас за службу и пожелать дальнейших успехов», - обратился к полицейским заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко.В завершении мероприятия начальник Главка генерал - лейтенант полиции Олег Баранов еще раз поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за достигнутые в работе результаты.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве