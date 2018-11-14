Злоумышленник за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово задержали 41-летнего москвича, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Полицейские установили, что злоумышленник за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов на Перовской улице, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО