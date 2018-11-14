Злоумышленник напал на женщину, вырвал у нее из рук сумку, в которой находились личные вещи и кошелек с денежными средствами, после чего скрылся...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась 59-летняя женщина с сообщением о грабеже. Потерпевшая рассказала, что возле одного из домов на Шоссе Энтузиастов на нее напал неизвестный, вырвал из рук сумку, в которой находились личные вещи и кошелек с денежными средствами, после чего скрылся. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого на Лухмановской улице. Им оказался 27-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73