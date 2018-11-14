В суде нью-йоркского района Бруклин начались слушания по существу по делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. В первые дни судебного процесса стороны обвинения и защиты должны будут представить свои ключевые аргументы.

В суде нью-йоркского района Бруклин начались слушания по существу по делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. В первые дни судебного процесса стороны обвинения и защиты должны будут представить свои ключевые аргументы.Вердикт по делу будет выносить жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность ввиду возможных попыток угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников находящегося в заключении наркобарона и членов "Синалоа".Как сообщалось, в январе минувшего года Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей, напоминает ТАСС. Бывшему главарю мексиканского наркокартеля инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых средств, а также санкционирование убийств и похищений людей. В случае, если присяжные признают Гусмана виновным, ему может грозить пожизненное тюремное заключение.Как стало известно, в ходе судебного заседания защита мексиканского наркобарона заявила, что возглавлявшийся их подзащитным Гусманом картель "Синалоа" платил многомиллионные взятки президентам Мексики, в том числе, действующему главе государства Энрике Пенье Ньето и предыдущему — Фелипе Кальдерону, передает РИА Новости. По словам адвоката, платежи осуществлял еще один лидер наркокартеля "Синалоа", Исмаэль Самбада, находящийся в настоящее время в бегах.Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон незамедлительно отверг выдвинутые против него обвинения. На своей станице в Twitter он написал: "Утверждения, сделанные адвокатом Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, абсолютно ложны и заведомо не обоснованы. Ни он [Коротышка], ни картель "Синалоа", ни кто-либо другой мне не платили".Примечательно, что настоящая война против наркомафии началась в Мексике в 2006 году – именно при Фелипе Кальдероне. В период правления Энрике Пенье наркобарона Коротышку арестовывали два раза: в 2014 году он был задержан, но позже бежал из тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года Хоакин Гусман был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и экстрадирован в США.