Рустам Солнцев часто выступает в клубах с концертами. Но никогда не позволяет себе работать под фонограмму. Поэтому удивлен, что Народная артистка России Ирина Аллегрова живым звуком не может похвастаться.

Рустам Солнцев часто выступает в клубах с концертами. Но никогда не позволяет себе работать под фонограмму. Поэтому удивлен, что Народная артистка России Ирина Аллегрова "живым" звуком не может похвастаться."Забиваю в YouTube "живое выступление Ирины Аллегровой", – рассказал Солнцев в интервью "Дни.Ру". – По списку "Олимпийский", Кремль – и везде полная фонограмм. Из "живого" – барабаны лупят на "Угонщице" и в середине некоторых треков Ирина Александровна, видимо в угаре, кричит в микрофон: Е-е-е-е!""Нет, такие концерты для меня – это мертвое, выжженное поле, – отплевывается Солнцев. – Почему любимая артистка так не любит нас с вами, почему уже лет тридцать она позволяет себе так наглеть? Я знаю законы телевидения – когда пишется шоу, к примеру, то все поют под "плюс", ибо надо так надо. Но петь весь сольник под тотальную фанеру! Помните, у многих гастролеров при вопросе "Почему вы используете фонограмму" лет двадцать назад было в ходу безупречное алиби. Они рассказывали нам байки о том, что-де сцены хуторов, аулов и кишлаков , куда с "мировыми турами" они прут, не оборудованы. Шли годы, а полная фанера, как и гипюр с узорчиком на теле любимой мною Ирины, не меняется. Женщина в тревожных годах, голоса нет, но ты попробуй в лосинах поскочи по концертам!""Открываю на том же YouTube "живой" концерт "Не улетай, любовь" 1992 года. Любимая артистка в самом соку. Красивая, свежий парик до попы, но ни одной ноты "вживую", кроме монологов за "житуху сермяжную" между треками. Жаль, очень жаль, что все обстоит именно так",– продолжает Рустам."Даже певицы типа Оли Бузовой пытаются петь "вживую", спившиеся западногерманские звезды 80-х по честному орут на сольниках, отрабатывая свои пятнадцать тысяч евро, больная раком мозга солистка Roxette Мари Фридриксон до последнего под руки выходила и пела "вживую", сама полуживая. И больше всего обидно, что Ирина Аллегрова – одна из немногих артисток, которая умеет правильно интонировать, подавать трек, особенно медлячок, так, что все в душе переворачивается , умеет "рассказывает" за три минуты историю драматично, нежно и трогательно, как никто, "живой" звук не использует. Если бы она, набравшись смелости, побаловала нас пусть тихим, пусть бессильным, но все же "живым" вокалом, я, как и многие, был бы просто счастлив в тот момент. А, так как сейчас, мне не надо".Как писали ранее "Дни.Ру", в последнее время у певицы то и дело случаются отмены концертов. Народ просто не покупает билеты, потому что от фонограммы и затертого до дыр камзола все порядком устали.