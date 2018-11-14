Башня-колонна, забытая на задворках ВДНХ, оказалась творением гениального авангардиста. Открытие, которое сделали работники Третьяковской галереи, можно назвать сенсационным, ведь до сих пор считалось, что в Москве есть лишь одна авторская постройка выдающегося архитектора.

Башня-колонна, забытая на задворках ВДНХ, оказалась творением гениального авангардиста Лисицкого. Открытие, которое сделали работники Третьяковской галереи, можно назвать сенсационным, ведь до сих пор считалось, что в Москве есть лишь одна авторская постройка выдающегося архитектора. Секрет 60-летней давности помогла раскрыть архивная папка с эскизами.Папка с эскизами русского авангардиста для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки самая тяжелая. Почти 60 лет она хранила секрет — рисунок башни, которая стоит на задворках ВДНХ. Выяснилось, что это работа выдающегося художника и архитектора XX века Эль Лисицкого."Когда я начала изучать эти рисунки, я знала, что это эскизы к ВСХВ. Но многие эскизы были подписаны, а вот эти рисунки — мне было непонятно, что это", — рассказывает Татьяна Горячева, искусствовед, специалист по русскому авангарду Государственной Третьяковской галереи.Профессиональный интерес привел Татьяну Горячеву к открытию. Фотографию эскиза она отправила историку ВДНХ Александру Зиновьеву. Тот моментально определил объект, который сейчас уже не выглядит так, как его задумывал автор."Увенчивал ее декоративный шар, наверное, это была батисфера, а сверху батисферы располагались металлические силуэты рыб. Сейчас этого навершия с батисферой и карпами нет", — объясняет Татьяна Горячева, искусствовед, специалист по русскому авангарду Государственной Третьяковской галереи.Лазарь Лисицкий в одном ряду с Малевичем и Шагалом. Художник, архитектор, творец собственного трехмерного супрематического мира – пронописи, где само пространство уже произведение искусства. Его десятиметровые рыболовные садки на ВДНХ по назначению — рекламный щит павильона, а по сути — артефакт."По старым фотографиям видно, что она стоит на практически пустом, открытом берегу. И находившаяся сверху рыба указывала, как стрелка, на находившийся далее павильон", — поясняет Ульяна Жданова, начальник отдела по работе с объектами культурного наследия ВДНХ.Раньше в Москве был только один реализованный проект архитектора — типография журнала "Огонек". Большие прямоугольные окна сочетаются с круглыми иллюминаторами — вместе они наполняют здание естественным светом."Огонек" может гордиться тем, что одно из его зданий (типография "Огонька" в 30-е годы) было спроектировано Лисицким", — считает Екатерина Данилова, заместитель главного редактора журнала "Огонек".В своих проектах Лисицкий продумывал все: от гвоздей и мебели до внедрения объекта в городскую среду. Поэтому башня на ВДНХ могла быть не просто металлической колонной. На старых фотографиях видны провода, возможно, там была подсветка или громкоговоритель.В папке с работами Лисицкого для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на странице с эскизами башни есть еще один интересный рисунок: русалки на постаментах разных форм и размеров. Что это за проект, был ли он реализован — неизвестно. Видимо, историкам и искусствоведам предстоит разгадать еще не одну тайну творчества Эль Лисицкого.