Овощи могут быть одновременно вкусными, полезными и безопасными. Это доказывает работа ООО «Меленковский консервный завод» (МКЗ).

Овощи могут быть одновременно вкусными, полезными и безопасными. Это доказывает работа ООО «Меленковский консервный завод» (МКЗ).Большой склад предприятия плотно уставлен нарядными банками и бутылками - горячий сезон завершён. В этом году он был действительно горячим - обильный урожай овощей 2018 года позволил заготовить на треть больше продукции, чем в 2017 году. Годовые объёмы производства превысили показатель в 30 млн условных банок и достигли 7 000 тонн.От семечка до застольяКонечно, работа на одном из ведущих в России и крупнейшем в регионе завода, специализирующемся на плодоовощной консервации, не затихает круглый год. Сейчас продолжают перерабатывать и упаковывать сырьё. Кроме того, уже пора строить планы на будущий год. Ведь меленковцы в прямом смысле начинают работу над заготовками с зёрнышка, то есть, с семян. По договору с партнёрами-аграриями, «Меленковский консервный завод» обеспечивает сельхозпроизводителей отборным посадочным материалом и помогает подготовиться к посевной. В заводской экспериментальной теплице специалисты выращивают новые сорта овощей, отбирая самые лучшие.Здесь знают, как обеспечить производство самым качественным сырьём в любых условиях. Даже в этом году, бедном на лесные грибы, нашли-таки отличные белые, маслята и опята для своих заготовок.Уже сейчас аграрии начинают готовить поля и теплицы под новый урожай. Весной и летом сотрудники завода поедут к своим партнёрам, большая часть которых сосредоточена в южных районах, чтобы проконтролировать развитие растений, сбор и качество овощей, трав и плодов. Впрочем, МКЗ сотрудничает и с местными хозяйствами, покупая кабачки, патиссоны, морковь, капусту и свёклу. А помидоры, перец, баклажаны и огурцы закупают в тёплых регионах, там они вкуснее.Для всей страныЛетом и осенью в Меленки тянутся многотонные грузовики с разноцветным ароматным грузом. Все плоды, овощи, грибы внимательно осматривают, сырьё тщательно сортируют и только тогда отправляют на переработку, чтобы потребитель мог круглый год покупать продукцию высшего качества любимого бренда. Ведь Меленковские консервы под марками «МеленЪ», «Экопродукт», «Весёлая грядка»,«Лукашинские консервы» можно купить в большинстве известных международных и федеральных сетей – в «Метро», «Ашане», «Перекрестке», «Дикси». Также крупные торговые сети доверяют МКЗ выпускать консервы под своими брендами, это лучше всего свидетельствует о качестве и отменном вкусе. Развиваясь, МКЗ только наращивает ритейлерскую сеть, ни разу не потеряв ни одного партнера.Спрос на соленья, маринады, закуски постоянно растёт. Оригинальный дизайн банок и этикеток привлекает внимание новых покупателей, и, как правило, они становятся постоянными потребителями. Меленковские консервы никогда не приедаются, а для любителей новинок производитель каждый год подбирает новые оригинальные рецепты и формы выпуска. Например, освоили новое направление - фасуют резаные стерилизованные маринованные овощи в полиэтиленовые запаянные пакеты весом от 1,8 до 9 кг, сроком хранения до 1 года. Такие полуфабрикаты с удовольствием покупают предприятия общественного питания. Общий ассортимент завода перевалил за 120 наименований и продолжает расти.Безупречность в каждой банкеУспех завода обусловлен гармонией 3-х составляющих: старинные рецепты, интересные новинки и неизменно высокое качество. Многие потребители, объясняя свой выбор, также подчёркивают, что консервы меленковского завода производят по ГОСТам.На заводе применяют современные технологии консервации, щадящей обработки сырья, которые сохраняют полезные свойства и отличный вкус настоящих домашних консервов. Процесс модернизации производственных линий идет непрерывно.Контроль производства на каждом этапе осуществляет собственная лаборатория завода, оснащённая самым современным оборудованием. В штате заводской лаборатории работают микробиолог и инженер-химик. Лабораторный контроль ведут помногочисленным параметрам: от экологической чистоты до органолептических свойств и вкусовых качеств. Входящее сырьё проверяют на органолептические свойства и на физико-химические показатели – строго следят, чтобы в нём не было вредных веществ и микроорганизмов. Готовая продукция проходит микробиологические испытания. Каждую партию произведённой продукции внимательно изучают, образцы товара отправляют на дополнительный анализ в независимые аккредитованные лаборатории – по программе производственного контроля. За 11 лет работы завода независимые экспертные организации ни разу не составили ни одного отрицательного протокола.Оценка профессионалов«Меленковский консервный завод» постоянно подтверждает свою репутацию производителя высококачественных продуктов питания на отраслевых конкурсах и выставках. В каталоге победителей ежегодного конкурса «100 лучших товаров России» продукция предприятия представлена целыми продуктовыми линейками. Напомним, что этот конкурс учрежден Госкомитетом РФ по стандартизации и метрологии совместно с Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества». В этом году на Международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2018» продукция меленковцев получила 4 золотых медали - за «Солянку грибную из свежей капусты», икру свекольную «Прекрасная», «Ассорти маринованное: черри, огурцы, патиссоны» и «Опята осенние солёные».В любых условиях завод удерживает качество продукции на высоком уровне, увеличивает ассортимент и расширяет географию поставок.Качество во всёмВыпуская большой объём качественной продукции, завод вносит свой вклад и в повышение качества жизни своих земляков. «Меленковский консервный завод» не только занимает лидирующие позиции в региональной пищевой промышленности, но и положительно влияет на социально-экономическое развитие родного края.Завод - один из градообразующих предприятий в Меленках и стабильно обеспечивает 300 постоянных рабочих мест. Летом и осенью на предприятие дополнительно привлекают примерно 200 рабочих, в том числе студентов и школьников. Многие сезонные работники трудятся на заводе из года в год, ценя условия работы и надёжность работодателя.Предприятие активно участвует в жизни города, помогая организовывать и проводить городские массовые мероприятия, поддерживая образовательные и социальные учреждения, опекая воскресную школу.Выстраивая стратегию развития завода, руководство предприятия опирается на принципы социально ориентированного бизнеса.