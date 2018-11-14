На днях Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло во время концерта в Санкт-Петербурге в 1991 году. Как сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу, следствие собрало доказательства о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана, уехавшего в Израиль. Кажется, что дело запутывается все больше. Певица Азиза даже призвала органы обратиться за советом к гадалкам. В этом вопросе сыщикам смогут помочь Дни.ру.

На днях Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло во время концерта в Санкт-Петербурге в 1991 году. Как сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу, следствие собрало доказательства о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана, уехавшего в Израиль. Кажется, что дело запутывается все больше. Певица Азиза даже призвала органы обратиться за советом к гадалкам. В этом вопросе сыщикам смогут помочь "Дни.ру"."Карты показывают, что все пути ведут к егодиректору. То есть к тому человеку, кто занимался продвижением артиста иорганизовывал его выступления. Вся проблема заключалась в деньгах, и по картамвидно, что деньги были либо спрятаны, либо использованы не по назначению, тоесть образовался долг. Деньги были взяты взаймы и пришел срок их отдавать, ноэтого не произошло", – рассказала "" потомственная .Гадалка уверена, что Тальковпутем переговоров пытался самостоятельно урегулировать ситуацию. Артист якобы незнал сути, а просто пытался все решить мирным способом. "Игорь не догадывался опричине конфликта и просто по-человечески хотел заступиться. Он был человекомнеконфликтным и ничего не решал с позиции силы. Эта пуля должна была быть недля него", – уверена гадалка." занимался исключительнотворчеством, был на своей волне и очень любил людей. Пуля была шальной, случайной.В потасовке участвовало несколько человек, и пистолет был направлен не напевца. Когда стрелявший нажал на курок, его рука просто дрогнула от чьего-то удараи роковая пуля попала в Талькова. Смерть Игоря – обычная нелепость", – заключила ведунья Сяона.Напомним, знаменитый музыкант был застрелен 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла во время конфликта между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Точные обстоятельства случившегося пытаются установить до сих пор.Следственный комитет России 13 ноября принял решение возобновить расследование резонансного . Это стало возможным после появления в деле нового потерпевшего. Ранее в этом качестве в деле фигурировала мать музыканта, однако она скончалась. Теперь потерпевшей признали вдову певца Татьяну. Она и ходатайствовала о том, чтобы поиски убийцы артиста были продолжены.