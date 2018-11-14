Российская фигуристка Алина Загитова хотела завершить карьеру после зимних Олипийских игр этого года. О взлетах и падениях молодой спортсменки рассказала ее тренер Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Алина Загитова хотела завершить карьеру после зимних Олипийских игр этого года. О взлетах и падениях молодой спортсменки рассказала ее тренер Этери Тутберидзе.На фанатской странице Загитовой в Instagram появился развернутый комментарий Тутберидзе. Она рассказала, что после Олимпиады Алина переживала сложный период в жизни: девушка взрослела, менялось ее тело. Это сопровождалось постоянными переменами в настроении. В какой-то момент Загитова даже захотела уйти из спорта.Тренер также отметила, что из-за изменений в организме молодая фигуристка должна была усиленно тренироваться по 30 или 40 минут в день, чтобы хорошо прыгать. Ее новое тело пока не имело мышечной памяти. "У нее была потеря координации, и это все еще присутствует сейчас. Я не хочу сказать, что мы все это преодолели, но мы находимся в процессе прохождения", – поделилась Этери.Любую свою неудачу юная спортсменка воспринимала близко к сердцу. В такие моменты Загитовой казалось, что, сколько бы сил она не прикладывала, она продолжает бежать на одном месте. "Как будто Алина бежит со всей своей силой, но она не двигается", – добавила Тутберидзе.Она также рассказала, что ее воспитанницы всегда читают, что о них пишут в социальных сетях. Одни сильно расстраиваются после обидных комментариев, другие, наоборот, стараются относиться к ним спокойно, передает .Напомним, что фигуристка Алина Загитова заняла первое место на третьем этапе Гран-при в Финляндии. В турнире также участвовали две россиянки Станислава Константинова и Дарья Паненкова, которые заняли четвертую и шестую позицию.