Канцлер Германии Ангела Меркель решила поддержать президента Франции Эммануэля Макрона в его споре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Несмотря на недовольство американцев планами по организации единых вооруженных сил Евросоюза, председатель правительства ФРГ уверена: создание европейской армии необходимо.

КанцлерГермании Ангела Меркель решила поддержать президента Франции ЭммануэляМакрона в его споре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Несмотря нанедовольство американцев планами по организации единых вооруженных силЕвросоюза, председатель правительства ФРГ уверена: создание европейскойармии необходимо.Меркельподчеркнула, что ЕС больше не может полагаться на Соединенные Штаты ввопросах безопасности, поэтому у европейцев должна быть собственнаяармия. "Если европейцы хотят, чтобы Евросоюз выжил, то должны взять своюсудьбу в свои же руки", – сказала глава германского правительства.Единыевооруженные силы ЕС, полагает канцлер ФРГ, продемонстрируют всему миру,что войн между странами Старого Света больше не будет. Между темМеркель поспешила успокоить тех, кто считает, что армия Евросоюза можетнанести вред структурам НАТО. По ее словам, европейские вооруженные силыне станут альтернативой Североатлантическому альянсу, а "скорее егодополнением".Стоитотметить, что такие разговоры идут уже не первый год. Ранее оборганизации собственной, наднациональной европейской армии призвалзадуматься глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Новуюактуальность вопрос приобрел после прихода в кресло президента СШАДональда Трампа. Он неоднократно жаловался на то, европейские страныделают недостаточно взносов в бюджет НАТО, а всю тяжесть финансированияорганизации несет на себе Вашингтон.Наканунеамериканский лидер набросился с резкой критикой на президента ФранцииЭммануэля Макрона, заикнувшегося об армии ЕС. В издевательском тонеглава Белого дома напомнил лидеру Пятой республики о неудачах Франции вПервой и Второй мировых войнах. По словам Трампа, американцы спаслифранцузов от немцев.ПрезидентСША вновь призвал заплатить взносы в бюджет Североатлантическогоальянса. "Платите за НАТО или смотрите сами!" – пригрозил Трамп Макрону всвоем Twitter.