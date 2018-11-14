За организацию массовой драки на московском Хованском кладбище весной 2016 года 11 лет колонии строгого режима получил экс-начальника отделения ритуального обслуживания N3 Ритуала Александр Чабуев. Такой приговор вынесла коллегия Мосгорсуда. Другой организатор драки получил 9 лет.

За организацию массовой драки на московском Хованском кладбище весной 2016 года 11 лет колонии строгого режима получил экс-начальника отделения ритуального обслуживания N3 "Ритуала" Александр Чабуев. Такой приговор вынесла коллегия Мосгорсуда. Другой организатор драки получил 9 лет. Соучредитель спортклуба "Здоровая нация" Александр Бочарников будет отбывать их в колонии строгого режима.Чабуев и Бочарников хотели выдворить мигрантов из Таджикистана, которые помогали ухаживать за могилами, с Хованского кладбища. Администрация потребовала с их вольнонаемных заработков от 50 до 90 процентов отката, поясняет "Интерфакс".Спортклуб "Здоровая нация" называют молодежным крылом Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Члены клуба по просьбе Чабуева патрулировали Хованское кладбище в "рамках общественного контроля".Массовая драка с перестрелкой за раздел сфер влияния произошла 14 мая 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище. В массовой драке приняли участие около двух сотен человек. В основном среди участников разборки были уроженцы Средней Азии и Северного Кавказа.Три человека погибли, более 30 были ранены. Нападавшие также избили пожилую пару, пришедших на могилку сына. У них попытались отнять машину, чтобы преступники могли сбежать.За участие в драке Щербинский суд Москвы приговорил в декабре 2017 года пятерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии. В августе 2018 года они вышли на свободу, когда Мосгорсуд зачел им день в сизо за полтора дня в колонии общего режима.Один из участников драки Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал изобличающие других фигурантов показания, еще один обвиняемый Владимир Колесников признал вину частично. В отношении остальных участников массовых беспорядков уголовные дела выделены в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск. Уголовное дело по этой драке насчитывает сто томов.