АО «ВОЭК» предупреждает граждан быть максимально бдительными

АО «ВОЭК» предупреждает граждан быть максимально бдительнымиВ конце 2018 года участились случаи, когда предприимчивые «бизнесмены» под видом сотрудников сетевых организаций массово обходят квартиры и дома частного сектора, принуждая жильцов менять совершенно исправные приборы учета на новые. Разумеется, по завышенной в несколько раз цене.В дома такие «энергетики», как правило, попадают без проблем. Под предлогом осмотра электрических счетчиков жители сами впускают их в подъезд. Во время таких обходов мошенники убеждают доверчивых граждан в необходимости замены за деньги установленного у них прибора учета на новый чудо-прибор, который не только считает электроэнергию, но и позволяет существенно экономить.На деле выходит следующее: под видом «чудо-прибора» людям продают двухтарифный счетчик, который, как и любой другой прибор учета, выполняет лишь одну функцию – учитывает количество потребляемой электроэнергии. Сам по себе прибор учета электроэнергию не экономит – это нонсенс. Впрочем, если же этот аргумент не действует, то предприимчивые бизнесмены напирают на возможную неисправность счетчика или же истечение срока его службы.«Буквально на днях очередной случай подобного рода произошел у нас в Петушках, - рассказывает директор по реализации услуг транспорта электрической энергии АО «ВОЭК» Юрий Костюков. - Граждане ходили по квартирам и предлагали жителям заменить электросчетчик. К счастью, нашлись грамотные люди, которые позвонили в полицию, и «бизнесменов» задержали до того, как они успели реализовать свой товар».Как правило, никаких документальных подтверждений о неисправности счетчика с предписанием на его замену в установленные сроки у хитрых дельцов на руках нет. Неосведомлённые в области законодательства граждане оплачивают значительные суммы за замену прибора учета на новый, как правило, не спрашивая никаких документов. При этом новый счетчик без опломбировки по закону не считается введенным в эксплуатацию. Расчет за потребленную электроэнергию в этом случае ведется по нормативу.В связи с этим АО «ВОЭК» предупреждает граждан быть максимально бдительными. Помните, что по закону основной причиной замены электрического счетчика являются неисправность прибора учета или истечение срока межповерочного интервала его работы, то есть разрешенного срока работы счетчика от одной поверки до другой. Для индукционных и электронных приборов учета он составляет от 8 до 16 лет.В случае если требуется замена прибора учета в рамках законодательства потребителям необходимо соблюдать следующий алгоритм действий.Перед установкой нового счетчика необходимо вызвать представителя сетевой компании для распломбировки действующего прибора учета, который осмотрит его, снимет контрольные показания и выпишет соответствующее предписание о замене. После того, как будет произведена распломбировка и зафиксированы показания электрического счетчика, потребитель имеет право поменять прибор учета на новый.Для допуска в эксплуатацию и принятия к расчету вновь установленного прибора учета необходимо подать заявление в адрес сетевой компании с просьбой об опломбировке нового счетчика.Настоятельно рекомендуем гражданам соблюдать данный порядок и не доверять недобросовестным компаниям. Помните, что все вопросы, связанные с приборами учета электрической энергии находятся в компетенции электросетевой и сбытовой компаний. В случае возникновения спорных моментов, вы всегда можете позвонить в АО «ВОЭК» по бесплатному телефону горячей линии (8 800-250-41-33) и проконсультироваться. Мы будем рады дать вам всю исчерпывающую информацию.