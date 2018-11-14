Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России, намерен в полной мере воспользоваться сопутствующими льготами. В частности, выбрать место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.

Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России,намерен в полной мере воспользоваться сопутствующими льготами. В частности,выбрать место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.Дима Билан признался, что присвоение звания стало для негосюрпризом. По словам артиста, ожидания у него были, еще начиная с 2006 года.Однако сегодня Дима называет это периодом "наивности и максимализма".Так что мысль о наградах он "отпустил" – тем не менее, они его нашли."Меня привело в профессию желание заниматься музыкой.Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадованневероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что поройнеобходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат",– заявил Билан радиостанции "Говорит Москва".Дима вспомнил, что государственная награда дает ему определенныельготы. "Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможныельготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно",– заметил певец.Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе"Евровидение" в 2006 и 2008 годах. В первый раз он занял второеместо, а из второй поездки вернулся с победой.Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путинприсвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано всообщении, певец отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры иискусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.