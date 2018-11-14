Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России,
намерен в полной мере воспользоваться сопутствующими льготами. В частности,
выбрать место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.
Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России,
намерен в полной мере воспользоваться сопутствующими льготами. В частности,
выбрать место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.
Дима Билан признался, что присвоение звания стало для него
сюрпризом. По словам артиста, ожидания у него были, еще начиная с 2006 года.
Однако сегодня Дима называет это периодом "наивности и максимализма".
Так что мысль о наградах он "отпустил" – тем не менее, они его нашли.
"Меня привело в профессию желание заниматься музыкой.
Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован
невероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что порой
необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат",
– заявил Билан радиостанции "Говорит Москва".
Дима вспомнил, что государственная награда дает ему определенные
льготы. "Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможные
льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно",
– заметил певец.
Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе
"Евровидение" в 2006 и 2008 годах. В первый раз он занял второе
место, а из второй поездки вернулся с победой.
Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путин
присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано в
сообщении, певец отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры и
искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.