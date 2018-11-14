Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поднялся на восьмую строчку рейтинга самых результативных европейских игроков Национальной хоккейной лиги. Набранным баллом в матче против Миннесоты Уайлд (5:2) россиянин достиг отметки в 1142 очка.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на восьмую строчку рейтинга самых результативных европейских игроков Национальной хоккейной лиги. Набранным баллом в матче против "Миннесоты Уайлд" (5:2) россиянин достиг отметки в 1142 очка.Это результативное действие позволило Овечкину стать восьмым в списке лучших европейских "снайперов" заокеанской лиги и сравняться по набранным очкам со шведом Никласом Лидстремом, который выступал в НХЛ с 1991 по 2012 годы, сообщает Russia Today.Лидером самых результативных хоккеистов из Европы является чех Яромир Ягр, на счету которого 1921 балл. Среди россиян наиболее высокий результат у экс-нападающего "Детрой Ред Уингз" Сергея Федорова – 1179 очков.