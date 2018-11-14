В парковой и лесной зоне микрорайона Путилково необходимо установить видеокамеры и оборудовать освещение - этого требуют местные жители. По их мнению, в последнее время обширная территория, предназначенная для семейного отдыха, стала совсем небезопасной. В чем угроза?

В парковой и лесной зоне микрорайона Путилково необходимо установить видеокамеры и оборудовать освещение — этого требуют местные жители. По их мнению, в последнее время обширная территория, предназначенная для семейного отдыха, стала совсем небезопасной. В чем угроза?Популярный у жителей района Путилково лес облюбовали наркоманы. Закладки делают по всей территории, причем, нисколько не смущаясь прохожих."Это происходит ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Постоянно. Даже, скорее всего, сейчас, где-то здесь, может быть, кто-то испугался камер, но кто-то уже бродит, ищет эти закладки", — объясняет Александр Моцный."В прошлое воскресенье в лесу один стоял просто на дороге, а двое с телефончиками ходили и искали место закладки", — рассказывает Ксения Задорина.Единственный в районе парк стал небезопасным, говорят местные жители. Наркоманы употребляют найденную закладку здесь же, в лесу. Под воздействием наркотиков человек теряет чувство реальности и неизвестно, на что он способен."Всякое может быть, зачем ждать, когда что-то произойдет?" – говорит Александр Горшков."Полиции в последнее время в принципе нет. Я даже попросила недавно приехать. Перед нами шли три мужика, шли обкуренной походкой с лопаточками и с телефонами. Шли откапывать свою закладку, не стесняясь ни капельки", — добавляет Олеся Малышева.Неделю назад в этом же лесу нашли тело растерзанной собаки. Одна из версий — на такое преступление могли пойти те, кто ищут здесь наркотики.- Это преступление просто шокирует своей жестокостью.- Какие-то живодеры живут рядом с нами и остаются безнаказанными!Сейчас местные жители ищут свидетелей случившегося, будут добиваться заведения уголовного дела, чтобы наказать живодеров."Непосредственно причинение смерти животному с применением садистских методов — санкции данной статьи предусматривают от 3 до 5 лет лишения свободы", — объясняет юрист Руслан Мартынов.Жители Путилкова уверены, что лес станет безопаснее для прогулок, если установить камеры видеонаблюдения и благоустроить территорию. Как минимум, подключить освещение. Но этот лес — особо охраняемая природная зона, а значит, вмешательство человека здесь должно быть минимальным, по закону проведение любых коммуникаций запрещено."Сама по себе территория ОПТ не подразумевает массового нахождения людей, поскольку задача статуса ОПТ — сохранить природную среду. Патрулировать лес — это возможно с какой-то периодичностью. Держать постоянно под контролем один пятачок — просто невозможно физически", — поясняет Илья Светиков, глава муниципального округа Куркино.В полиции же уверяют, что самый действенный способ — не проходить мимо и сразу вызывать патруль.