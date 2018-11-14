Мужчину подозревают в покушении на совершение мошенничества в крупном размере

Мужчину подозревают в покушении на совершение мошенничества в крупном размереВ начале октября этого года во Владимире поймали ранее судимого 60-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на совершение мошенничества в крупном размере.Злоумышленник, одетый в форму сотрудника надзорного ведомства, пришел получить деньги от женщины, которой пообещал освободить от уголовной ответственности ее сыновей. Именно в этот момент его задержали оперативники.Летом подозреваемый обманул еще одну жительницу Владимира. Разговорившись на остановке, «лжесотрудник» предложил помочь ей в получении жилья вне очереди. Доверчивая женщина отдала ему 320 тысяч рублей.Правоохранители обращаются к жителям 33 региона: если Вы или Ваши знакомые стали жертвой преступной деятельности мошенника, сообщите об этом в полицию по телефону: 8 (4922) 32-64-05.