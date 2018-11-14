Фигурант, представляясь сотрудником надзорного ведомства, входил в доверие к гражданам и получал от них деньги, обещая содействие в решении проблемных вопросов.

В начале октября текущего года сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате реализации комплекса оперативных мероприятий задержан ранее судимый 60-летний житель областного центра, подозреваемый в покушении на совершение мошенничества в крупном размере. Мужчина, одетый в форму сотрудника надзорного ведомства, был задержан оперативниками в момент передачи ему денег женщиной, которой фигурант обещал оказать помощь в освобождении от уголовного преследования её сыновей. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного, сотрудниками полиции было установлено, что летом текущего года подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами другой жительницы областного центра. Разговорившись с женщиной на остановке, "лжесотрудник" предложил оказать ей содействие в получении жилья вне очереди и, злоупотребив доверием потерпевшей, получил от нее денежные средства в сумме 320 000 рублей.Сотрудники полиции обращаются к жителям Владимирской области: если Вы или Ваши знакомые стали жертвой преступной деятельности данного гражданина, сообщите об этом в полицию по телефону: 8 (4922) 32-64-05.