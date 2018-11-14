После провала встречи духовенства канонической Украинской православной церкви с президентом Петром Порошенко (он на нее не приехал), некоторые представители УПЦ, поддерживающие идеи об автокефалии, все же смогли пообщаться с главой государства тайно.

После провала встречи духовенства канонической Украинской православной церкви с президентом Петром Порошенко (он на нее не приехал), некоторые представители УПЦ, поддерживающие идеи об автокефалии, все же смогли пообщаться с главой государства тайно.По словам пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, несколько архиереев приехали к Порошенко в здание "Украинского дома"."Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции", — сообщил Цеголко.По данным украинских СМИ, на встрече с Порошенко присутствовали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.Между тем ранее в тот же день Собор епископов канонической Украинской православной церкви признал вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела церкви недопустимым и объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем. До этого аналогичное решение в отношении Константинопольского патриархата приняла Русская православная церковь.Религиозный вопрос на Украине обострился после того, как 11 октября 2018 года Синод в Стамбуле отказался от собственного указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и пообещал предоставить автокефалию Украинской церкви. Кроме того, Константинополь объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал раскольников — лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.