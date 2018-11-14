Полиция нашла двух детей, которых отец забрал в результате конфликта с бывшей женой и увез на угнанном такси в Москве.

Полиция нашла двух детей, которых отец забрал в результате конфликта с бывшей женой и увез на угнанном такси в Москве.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель пресс-службы столичного управления МВД.По словам собеседника агентства, угнанную машину нашли в районе Смоленского бульвара. После этого при прочесывании прилегающей территории полицейские обнаружили в подъезде одного из домов мужчину и двух детей.Он был задержан. Отмечается, что в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершалось.Мужчина не лишен родительских прав. Детей он увез после скандала с бывшей супругой, которая и сообщила об этом в полицию, подчеркнув, что экс-муж угнал автомобиль, брызнув в лицо таксисту из аэрозольного баллончика.