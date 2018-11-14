Пилоты лайнера Boeing 737-800 посадили самолет, несмотря на
сильную грозу и турбулентность. Летчикам пришлось действовать практически
вслепую.
Пилоты лайнера Boeing 737-800 посадили самолет, несмотря на
сильную грозу и турбулентность. Летчикам пришлось действовать практически
вслепую.
На видео, снятом из кабины пилотов, видно, как самолет
попадает в сильную турбулентность. При этом сильнейший ливень практически перекрыл
видимость, стекла залиты водой.
Порывы ветра достигали почти 18 метров в секунду. Тем не
менее, пилотам удалось посадить лайнер в аэропорту Пальма-де-Майорки. Им
помогла система автоматического управления, передает РИА Новости.