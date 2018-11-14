Пилоты лайнера Boeing 737-800 посадили самолет, несмотря на сильную грозу и турбулентность. Летчикам пришлось действовать практически вслепую.

Пилоты лайнера Boeing 737-800 посадили самолет, несмотря насильную грозу и турбулентность. Летчикам пришлось действовать практическивслепую.На видео, снятом из кабины пилотов, видно, как самолетпопадает в сильную турбулентность. При этом сильнейший ливень практически перекрылвидимость, стекла залиты водой.Порывы ветра достигали почти 18 метров в секунду. Тем неменее, пилотам удалось посадить лайнер в аэропорту Пальма-де-Майорки. Импомогла система автоматического управления, передает РИА Новости.