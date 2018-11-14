Выросло число жертв пожара на Кубани. В загоревшемся частном доме на улице Советская в Первомайском поселке Новопокровского района погибли четыре человека. Это 65-летняя бабушка и трое ее внуков. Младшей девочке было всего семь месяцев.

Выросло число жертв пожара на Кубани. В загоревшемся частном доме на улице Советская в Первомайском поселке Новопокровского района погибли четыре человека. Это 65-летняя бабушка и трое ее внуков. Младшей девочке было всего семь месяцев.Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. Пожар был потушен менее чем за полчаса, отмечает "Интерфакс". В сгоревшем доме проживала благополучная семья. Перед пожаром мать детей отлучилась из дома. О детях известно, что один из них — 8-летний мальчик – страдал психическим расстройством и был склонен к пиромании.Во время пожара сосед забежал в горящий дом и вынес из него пенсионерку и трехлетнего ее внука. Но спасти их жизни не удалось. Тело предполагаемого виновника возгорания было обнаружено при разборе завалов.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Осмотр места происшествия следователи проводят совместно с экспертами-криминалистами.