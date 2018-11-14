Защитник московского Локомотива Ведран Чорлука был награжден одной из высших государственных наград Хорватии. Президент страны Колинда Грабар-Китарович вручила футболисту орден Князя Бранимира за достижения во время чемпионата мира в России.

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука был награжден одной из высших государственных наград Хорватии. Президент страны Колинда Грабар-Китарович вручила футболисту орден Князя Бранимира за достижения во время чемпионата мира в России.Чорлука разместил фотографию с президентом страны на своей странице в Instagram, сообщив, что для него почетно получить подобную награду из рук Грабар-Китарович.Напомним, что сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля в России, завоевала серебряные медали, выйдя в финал турнира.