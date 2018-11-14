Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повысятся дважды. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повысятся дважды. Соответствующеепостановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.В соответствии с подписанным премьером документом, коммуналкав следующем году будет повышаться дважды – 1 января и 1 июля. Как поясняют вправительстве, индексация – это средство защиты тарифов от инфляции путемпривязки к индексу потребительских цен. А на сей раз еще и компенсациявыросшего налога на добавленную стоимость (НДС).Тарифы ЖКХ индексируются с 2013-го один раз в год. Нынешнеедвухэтапное повышение тарифов, пояснили в правительстве, станет исключением. Вцелом совокупное повышение платы за коммунальные услуги в следующем году непревысит 4,2%.Так, с 1 января 2019 года тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Этодолжно компенсировать повышение НДС. А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4 %– показатель фактической инфляции 2017 года, передает РИА Новости.Как сообщается, подорожание затронет услуги отопления,горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за электричество ивывоз мусора. Однако повышение цен на коммунальные услуги с 1 января коснетсяне всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХбез учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го.Средняя сумма квитанции на оплату ЖКУ в российской квартирев 2018 году составила 5 тысяч рублей. На днях стали известны регионы России с самыми дешевыми услугами ЖКХ.Минимальные показатели зафиксированы в Северной Осетии и Курской области – 6 и6,3% семейного бюджета. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 13,9 и10,7%.