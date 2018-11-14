Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повысятся дважды. Соответствующее
постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повысятся дважды. Соответствующее
постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В соответствии с подписанным премьером документом, коммуналка
в следующем году будет повышаться дважды – 1 января и 1 июля. Как поясняют в
правительстве, индексация – это средство защиты тарифов от инфляции путем
привязки к индексу потребительских цен. А на сей раз еще и компенсация
выросшего налога на добавленную стоимость (НДС).
Тарифы ЖКХ индексируются с 2013-го один раз в год. Нынешнее
двухэтапное повышение тарифов, пояснили в правительстве, станет исключением. В
целом совокупное повышение платы за коммунальные услуги в следующем году не
превысит 4,2%.
Так, с 1 января 2019 года тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Это
должно компенсировать повышение НДС. А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4 %
– показатель фактической инфляции 2017 года, передает РИА Новости.
Как сообщается, подорожание затронет услуги отопления,
горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за электричество и
вывоз мусора. Однако повышение цен на коммунальные услуги с 1 января коснется
не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ
без учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го.
Средняя сумма квитанции на оплату ЖКУ в российской квартире
в 2018 году составила 5 тысяч рублей. На днях стали известны регионы России с самыми дешевыми услугами ЖКХ.
Минимальные показатели зафиксированы в Северной Осетии и Курской области – 6 и
6,3% семейного бюджета. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 13,9 и
10,7%.