У 83-летнего артиста целый букет хворей. Самая страшная из них – болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал гораздо реже выходить на сцену родного Современника. Хотя стихи и эпиграммы на творческих встречах читает все еще по памяти.

У 83-летнего артиста целый букет хворей. Самая страшная из них – болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал гораздо реже выходить на сцену родного "Современника". Хотя стихи и эпиграммы на творческих встречах читает все еще по памяти."Мозг пока меня слушается, а вот ноги и руки совсем не хотят этого делать", – чуть не плачет легендарный актер. И сегодняшнее состояние его, всегда живого и бодрого, очень огорчает. Но, несмотря на серьезный недуг, Валентин Иосифович все чаще появляется в студиях скандальных ток-шоу."Мне надо поддерживать свое физическое состояние, у меня болезнь опорно-двигательного аппарата, а это такое противное и гадкое заболевание, которое само не проходит, надо платить за лекарства и сиделке, вот и хожу по программам", – объяснился артист.В этих передачах все участники неплохо зарабатывают – до полумиллиона за эфир. Диана Шурыгина, Виталина Цымбалюк-Романовская, Гоген Солнцев и другие персонажа светской хроники сколотили, как говорят, на этих передачах неплохое состояние. Хотя, как признается Гафт, его гонорар несколько скромнее. "Платят мне там гораздо меньше, чем бывших женам некоторых моих коллег. Видимо, сегодня они интереснее публике", – цитирует Валентина Иосифовича газетаКак писали ранее "Дни.Ру", Валентин Гафт давно уже не может передвигаться без посторонней помощи – его постоянно поддерживают под руки. Проблемы со здоровьем у актера начались в 2011-м, когда врачи из Института Склифосовского диагностировали у него инфаркт. А в 2014 году стало известно о тяжелом состоянии артиста. Медики провели сложную операцию и ввели его в состояние искусственной комы. Но в 82 года актер снова вернулся на сцену, хотя по состоянию здоровья и пришлось отложить несколько творческих вечеров.