Действующий чемпион Франции по футболу Пари Сен-Жермен может нарваться на санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций в виде отстранения из Лиги чемпионов. Такое наказание парижане могут понести за неоднократные нарушения финансового Fair Play.

Действующий чемпион Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" может нарваться на санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций в виде отстранения из Лиги чемпионов. Такое наказание парижане могут понести за неоднократные нарушения финансового Fair Play.О возможном исключении из еврокубков сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe. Клуб из столицы Франции обратил на себя внимание после докладов со стороны Football Leaks, который занимается раскрытием финансовых махинаций.В частности, УЕФА намерена перепроверить данные по трансферам нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе из "Монако" и бразильца Неймара из "Барселоны". В случае обнаружения нарушений при совершении сделок "ПСЖ" получит бан на выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы, либо продажа одного из этих футболистов.