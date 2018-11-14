Со дня смерти великой Майи Плисецкой прошло три с половиной года. Правда, прах до сих пор не захоронен. Согласно ее воле, оставшийся после кремации прах будет развеян над Россией. Но произойдет это лишь после того, как уйдет из жизни ее супруг, композитор Родион Щедрин. Их прах соединят и доставят в Россию. А пока урна будет храниться в семье. Впрочем, перед смертью прославленная балерина отдала еще одно распоряжение.

Со дня смерти великой Майи Плисецкой прошло три с половиной года. Правда, прах до сих пор не захоронен. Согласно ее воле, оставшийся после кремации прах будет развеян над Россией. Но произойдет это лишь после того, как уйдет из жизни ее супруг, композитор Родион Щедрин. Их прах соединят и доставят в Россию. А пока урна будет храниться в семье. Впрочем, перед смертью прославленная балерина отдала еще одно распоряжение.Майя Михайловна была знатной красавицей. Ее точеная фигура была словно создана для дорогих дизайнерских туалетов и украшений. Муза дизайнеров и модельеров – так ее часто называли. Для ее балетных спектаклей костюмы шили Пьер Карден, Ив Сен Лоран, Хальстон и Жан-Поль Готье. Надя Леже подарила как-то длинную каракулевую шубку с кожаными аппликациями, а Эльза Триоле вручила короткое манто из белой норки. А Коко Шанель в 1962-м подарила Майе костюм с белым мундиром из плотного простроченного шелка, украшенного аксельбантами и золотыми полувоенными пуговицами.Словом, гардероб Плисецкой – собрание настоящих шедевров. Историк моды Александр Васильев всегда про это знал и мечтал заполучить что-то из вещей в свою легендарную коллекцию, состоящую уже из 65 тысяч экспонатов."У меня есть дарители, многие охотно расстаются с вещами – и своими, и близких родственников, – рассказал Васильев. – Пример тому – огромная коллекция звезд советской эпохи. В ней – наряды Клары Лучко, Надежды Румянцевой, Валентины Серовой, Майи Плисецкой"."Я посещал Родиона Щедрина в Мюнхене, и он передал мне вещи покойной супруги, – цитирует Васильева журнал "7Дней". – Это была просьба. Майя Михайловна, с которой я много раз встречался, говорила: "Именно Васильев сохранит то, что другие выкинут".После реставрации туалеты Плисецкой будут, очевидно, показываться на платных выставках. "Моя коллекция – это мать-кормилица, – улыбается историк моды. – Если раньше я только тратил деньги на коллекцию, то теперь она и сама неплохо зарабатывает. Например, сейчас у меня одновременно открыто шесть выставок в разных городах".