Несколько крупных российских радиохолдингов задумались о создании единого онлайн-плеера, задача которого — помочь им нарастить аудиторию в интернете. Планируется, что новая платформа будет доступна на сайтах, в мобильных приложениях для Android и iOS, а также на умных колонках.

Несколько крупных российских радиохолдингов задумались о создании единого онлайн-плеера, задача которого — помочь им нарастить аудиторию в интернете. Планируется, что новая платформа будет доступна на сайтах, в мобильных приложениях для Android и iOS, а также на "умных" колонках.Запуск проекта намечен на лето следующего года. Созданием концепции плеера занимается рабочая группа на базе Российской академии радио (включает представителей "ГПМ радио", Европейской медиагруппы, Krutoy Media, "Мультимедиа холдинга" и "Выбери радио"), пишут "Ведомости".Радиохолдинги достигли принципиальной договоренности насчет необходимости такого плеера, но детали пока обсуждаются. Об этом сообщил директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами "Газпром-медиа радио" Юрий Анисимов.∎Легендарный Winamp переродится в 2019-м читайте такжеВещать через единый плеер смогут радиостанции, у которых есть эфирные частоты. По словам заместителя гендиректора Европейской медиагруппы Александра Полесицкого, главная цель проекта — дать пользователям возможность удобно слушать аудиоконтент в интернете. При этом монетизация, говорит он, не является его основной задачей.