Российский гроссмейстер Александра Костенюк пробилась в 1/2 финала шахматного чемпионата мира среди женщин, который проходит в Ханты-Мансийске. В четвертьфинале на тай-брейке россиянка одержала победу над украинской соперницей Анной Музычук.

Российский гроссмейстер Александра Костенюк пробилась в 1/2 финала шахматного чемпионата мира среди женщин, который проходит в Ханты-Мансийске. В четвертьфинале на тай-брейке россиянка одержала победу над украинской соперницей Анной Музычук.Две классические партии завершились ничейными исходами, поэтому победительницу пары соперницы определяли на тай-брейке. В итоге первую партию в быстрые шахматы Костенюк выиграла, а вторую – завершила ничьей. В полуфинале россиянка встретится с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.Также отметим, что еще одна представительница России – Екатерина Лагно, тоже успешно преодолела стадию четвертьфинала. Ее соперницей по полуфиналу станет победительница пары Мария Музычук (Украина) – Жансалик Абдумалик (Казахстан).