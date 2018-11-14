Китайская Xiaomi анонсировала в среду выход в России нового флагманского смартфона — Mi 8 Pro. Устройство получило самую мощную в линейке производителя начинку, оригинальный внешний вид и явно рассчитано на тех, кто любит привлекать к своему смартфону внимание окружающих.

Китайская Xiaomi анонсировала в среду выход в России нового флагманского смартфона — Mi 8 Pro. Устройство получило самую мощную в линейке производителя начинку, оригинальный внешний вид и явно рассчитано на тех, кто любит привлекать к своему смартфону внимание окружающих.В плане дизайна Mi 8 Pro выделяется изогнутым с четырех сторон стеклом Gorilla Glass 5, прозрачным покрытием с использованием титана и цветными (красными) акцентами в дизайне. Батарея, которую видно сквозь стекло задней панели, получила карбоновое покрытие, а модуль NFC — надпись на английском "Инновации для всех". В верхней части корпуса под стеклом виден муляж процессора и чипов памяти — настоящие компоненты, закрытые элементами системы жидкостного охлаждения, выглядели бы далеко не так презентабельно.AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и диагональю 6,21 дюйма скрывает датчик отпечатков пальцев производства Synaptics, встроенный под стекло и включающийся только в ответ на нажатие — это делает процесс быстрее и энергоэффективнее. Есть и обычный дактилоскопический сканер на задней панели, а также инфракрасный модель разблокировки по лицу, которая будет реализована в одном из ближайших обновлений программного обеспечения.Камера смартфона сдвоенная. Основной фотосенсор Sony IMX363 с болшими 1,4-нм пикселями и скоростным автофокусом "dual pixel" имеет разрешение 12 мегапикселей, как и второй сенсор Samsung, сопряженный с телеобъективом и обеспечивающий двукратный зум без потерь. 4-осевая оптическая стабилизация, утверждает производитель, позволяет делать четкие фото без штатива даже в условиях слабой освещенности.Программное обеспечение в части, касающейся фотосъемки, соответствует всем современным тенденциям: есть распознавание сцен, для которого задействовано машинное обучение, функция размытия фона и эффекты студийного освещения на портретных снимках (в том числе и на сделанных фронтальной камерой).Xiaomi Mi 8 Pro будет доступен в России в единственной конфигурации — с процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и встроеннм накопителем на 128 ГБ — по цене 39 990 рублей. Продажи стартуют 23 ноября в фирменных магазинах Mi Store, на сайте Mi.com, а также на принадлежащей Alibaba площадке Tmall.Помимо Mi 8 Pro Xiaomi анонсировала продажи в России трех товаров, не являющихся смартфонами. Это домашняя камера безопасности Mi Home Security Camera 360° за 3290 рублей, "умная" LED-лампочка Mi LED Smart Bulb и набор прецизионных отверток Mi x Wiha Precision Screwdriver, производимый в сотрудничестве с немецким брендом инструментов Wiha.